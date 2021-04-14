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الأربعاء، 14-04-2021 03:41 م

رئيس الصومال يوقع قانونا مثيرا للجدل يمدد ولايته لسنتين‎

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الوكيل الإخباري- وقع الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد المعروف باسم فارماجو قانونا مثيرا للجدل ينص على تمديد ولايته لعامين بعدما انتهت في الثامن من شباط من دون إجراء انتخابات، كما أعلنت الإذاعة الوطنية الصومالية الأربعاء، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية في هذا البلد الذي يشهد أعمال عنف.

وقالت إذاعة مقديشو، إن الرئيس ”أصدر القرار الخاص بشأن الانتخابات في البلاد بعد اعتماده بالإجماع من قبل البرلمان“ يوم الإثنين، على الرغم من التحذيرات الأخيرة للأسرة الدولية.

وكان رئيس مجلس الشيوخ الصومالي رأى الإثنين أن تصويت مجلس النواب مخالف للدستور ولم يتم تمرير القرار أمام مجلس الشيوخ، حسب الإجراءات التشريعية المتبعة.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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