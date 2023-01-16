رئيس الفلبين يوضح الوضع حول المحادثة مع زيلينسكي

الوكيل الاخباري- نفى الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس تصريحات دبلوماسي أوكراني بأن مانيلا تجاهلت طلبات كييف المتكررة لتنظيم اتصال هاتفي له مع فلاديمير زيلينسكي.



ونقلت صحيفة Manila Times عن الرئيس الفلبيني، قوله إن أوكرانيا تمكنت من الاتصال بنجاح بالفلبين "قبل شهرين"، لكن الدولتين لم تتفقا على إجراء محادثة على مستوى القمة.



وتابع رئيس الفلبين: " تحدثنا (حول إمكانية إجراء محادثة) قبل شهرين، لكن لم تتم مناقشة أي شيء على وجه التحديد. ولهذا فوجئنا بشدة عندما قال المبعوث الخاص لأوكرانيا، إننا لا نرد عليهم. من جانبنا قلنا لهم، إنه لا يمكننا وضع خطط محددة".

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روسيا اليوم