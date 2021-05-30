الأحد 30-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

رئيس مجلس الأعيان: هناك جهات تحاول استغلال الأحداث وزرع الفتنة

اعلان صادر عن الأمن العام

وزير السياحة : تقديم الأراجيل في المنشآت السياحية مطلع الشهر القادم

تجارة عمّان تبدأ استقبال أصحاب العمل الراغبين بفتح منشآتهم المغلقة

الطيران المدني : الحكومة ستعلن عن إجراءات جديدة للسفر

اعلان صادر عن وزارة الصحة

مطالبة بإلزام وسائل النقل العام بمسار الخط حتى نهايته

الصناعة والتجارة : البدء بإلغاء تصاريح الحظر الجزئي بـ 15 حزيران

أسعار الذهب الأحد 30/5/2021

ضريبة الدخل تدعو لتحديث بيانات مكلفيها

عاجل

الطيران المدني : الحكومة ستعلن عن إجراءات جديدة للسفر

الأحد، 30-05-2021 09:36 ص

رئيس المخابرات المصرية يزور فلسطين بسبب أحداث غزة

e51d2294-2c96-4b53-b8b4-7167f6e24eae


الوكيل الإخباري - يزور رئيس المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، اليوم الأحد، فلسطين للتشاور مع القيادة الفلسطينية حول آخر المستجدات بعد عدوان الإحتلال الأخير.

اضافة اعلان
 

وأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، أنه من المقرر أن يبحث رئيس المخابرات المصرية مع القيادة الفلسطينية ما تتعرض له مدينة القدس ومقدساتها، وكذلك ملف إعادة إعمار غزة، والحوار الفلسطيني الوطني.

المصدر- روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
60b3328f42360419006f6075

رئيس البرلمان الأوروبي يحث على تشديد العقوبات ضد روسيا

mus-i-hus-ozmksit82200c70jsp06n88fwyd64gguu7vka8x3lc

بعدما تسبب في خسائر بالملايين.. ما هو طاعون الفئران الذي ضرب أستراليا؟

60b2d28e4236047d9550aa36

بريطانيا تعتزم بناء سفينة للترويج لتجارتها الخارجية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي

thumbs_b_c_599ab1f1555d0c92e05cf4ec599088df

كندا: مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بإطلاق نار

تركيا

تركيا تعلن موعد البدء في بناء قناة إسطنبول الجديدة

145923_5_1622354045

تظاهرة حاشدة في واشنطن دعما للفلسطينيين

أخبار متعلقة
60a600f342360437b57eb111

وصول 8 مصابين فلسطينيين جدد لتلقي العلاج في مصر

جزائر

الجزائر: يجب اتخاذ موقف حازم لإنهاء الاحتلال في فلسطين

60a0fdf842360474582875cf

تونس.. وقفة تضامنية مع فلسطين تتحول إلى مسيرة حاشدة

السعودية

وزير خارجية السعودية: الاحتلال يقوم بانتهاكات صارخة بحق الفلسطينيين

60a0c54b4c59b713f751a7a5 (1)

بكين توضح موقفها من الصراع الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي

125583Image1-1180x677_d

عقب جنازة الشاب محمد الطحان ،، توتر على الحدود اللبنانية الفلسطينية