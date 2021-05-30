رئيس المخابرات المصرية يزور فلسطين بسبب أحداث غزة

الوكيل الإخباري - يزور رئيس المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، اليوم الأحد، فلسطين للتشاور مع القيادة الفلسطينية حول آخر المستجدات بعد عدوان الإحتلال الأخير.

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وأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، أنه من المقرر أن يبحث رئيس المخابرات المصرية مع القيادة الفلسطينية ما تتعرض له مدينة القدس ومقدساتها، وكذلك ملف إعادة إعمار غزة، والحوار الفلسطيني الوطني.



المصدر- روسيا اليوم