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الإثنين، 05-10-2020 03:39 م

رئيس المفوضية الأوروبية في الحجر الصحي

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الوكيل الاخباري- قالت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الاثنين، إنها عزلت نفسها بعد أن خالطت شخصا مصابا بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت رئيس الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في تغريدة على "تويتر" أنها شاركت في اجتماع الثلاثاء الماضي حضره "شخص ثبتت إصابته بالفيروس أمس (الأحد)".

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وكانت فون دير لاين في زيارة تستغرق يومين للبرتغال الاثنين والثلاثاء الماضيين.

 

وقالت إنها خضعت لاختبار وظهرت نتيجتها "سلبية" الخميس الماضي، وستخضع لاختبار آخر في وقت لاحق اليوم، وفق وكالة "أسوشيتد برس".


وأضافت فون دير لاين، التي حضرت قمة استمرت يومين لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل أواخر الأسبوع الماضي، إنها ستخضع للحجر الصحي حتى صباح الثلاثاء.

 

ومع ذلك، فإن عزلتها ستبقيها قريبة من العمل، حيث لديها مسكن صغير بجوار مكتبها في مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل.


وقبل أسبوعين، اضطر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى تأجيل قمة لزعماء الاتحاد بسبب خضوعه للحجر الصحي.


وشاركت فون دير لاين الثلاثاء الماضي في اجتماع خاص لمجلس الدولة البرتغالي ببلدة كاسكايس الساحلية بضواحي لشبونة.


وثبت إصابة العضو في المجلس، أنطونيو لوبو كزافييه، بالفيروس، الأحد. وحضر الاجتماع 15 من أصل 19 عضوا في الهيئة الاستشارية للرئيس.


وذكرت وسائل إعلام أن الرئيس البرتغالي ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان وخمسة من أعضاء مجلس الدولة خضعوا للاختبار الأحد، وكانت النتائج سلبية.

 

 

المصدر: سكاي نيوز





 




 

 


 

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