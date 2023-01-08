الأحد 08-01-2023
الوكيل الاخباري

خطة دمج وزارتي التربية والتعليم العالي ستقدم خلال اسبوعين للجنة تطوير القطاع العام

التنمية: تقديم مساعدات نقدية لـ2343 أسرة الشهر الماضي

الكهرباء الأردنية: استبدال 17 ألف عامود كهرباء

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الاقصى بحراسة شرطة الاحتلال

النواب يستمع الاثنين لخطاب الموازنة العامة

وفاة 20 عالما ومهندسا في الصين في أقل من شهر

3.11 مليار دينار عوائد قطاع التعدين في الأردن لعام 2021

اصابة بحادث تدهور على طريق جرش عمّان - صور

بسبب الصقيع الشديد سكان موسكو يشهدون ظاهرة نادرة- صورة

الجامعة الأردنية: عقوبات بحق الطلبة المتسببين في المشاجرات الطلابية الشهر الماضي

الأحد، 08-01-2023 11:07 ص

رئيس الوزراء الأوكراني: أوكرانيا لديها أكبر حقل ألغام في العالم

63193311_101


الوكيل الإخباري -أكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال أن الحرب الروسية في أوكرانيا أسفرت عن حقل ألغام مساحته 250 ألف كيلو متر مربع في بلاده.

وقال شميهال، لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، في مقابلة نشرت اليوم الأحد، "إنه حاليا أكبر حقل ألغام في العالم."

اضافة اعلان


وأضاف شميهال أن المنطقة الملغومة تعادل أكثر من 40% من إجمالي مساحة الأراضي الأوكرانية.


وقال شميهال "إن ذلك لا يجعل السفر صعبا على الناس فحسب، بل يتسبب أيضا في اضطرابات كبيرة في الزراعة، التي هي إحدى الصناعات الرئيسية لدينا".
وأشار شميهال إلى أن مناطق المدنيين السكنية كانت الأكثر تضررا من الحرب الروسية.


وصرح شميهال لوكالة يونهاب بأن "روسيا تستهدف البنية التحتية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية".


وأضاف شميهال أنه بالإضافة إلى ذلك، تأتي المنشآت الصناعية مثل المصانع الكيماوية ومصانع الصلب والبنية التحتية للسفر من بين الأهداف المستهدفة.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63ba76b44c59b763302683f7

قوات كييف تستهدف مدينة دونيتسك بـ 6 قذائف

63ba5e7f4c59b76708781777

وفاة 20 عالما ومهندسا في الصين في أقل من شهر

63ba66964c59b75dbf2fe132

بسبب الصقيع الشديد سكان موسكو يشهدون ظاهرة نادرة- صورة

image - 2023-01-08T102013.160

مجلس الأمن الدولي يبحث الوضع في أوكرانيا الأسبوع المقبل

image - 2023-01-08T093503.461

ألمانيا تسهل إجراءات الحصول على الجنسية للأجانب

63ba5a824236040ddf43c5db

تدمير إحدى الوحدات العسكرية الأوكرانية بمدفع هاون 2S4 "توليب" الروسي- صورة

أخبار متعلقة
image - 2022-12-13T085353.730

مؤتمر دولي في باريس لحشد الدعم لمساعدة أوكرانيا

4150269

الجيش الأميركي يختبر صاروخا فرط صوتي بنجاح

130319122052_flu_virus_swine_pandemic_304x171_spl_nocredit

روسيا.. إصابة عدد من أفراد الطاقم الرئاسي بإنفلونزا الخنازير

thumbs_b_c_582a1d212e7521967e63539d8ea45691

بوتين لا يخطط لعقد مؤتمره الصحفي السنوي هذا العام

Minsk agreements

الكرملين: فشل اتفاقيات مينسك كان مقدمة لصراع أوكرانيا

20221118112825afpp-afp_32nu9wb.h-e1668966103113

مدفيديف: روسيا تكثّف إنتاج أقوى وسائل التدمير