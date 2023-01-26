رئيس الوزراء الإثيوبي يصل السودان في زيارة رسمية

الوكيل الاخباري- وصل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الخميس، إلى السودان في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.



وكان في استقباله بمطار الخرطوم الدولي، رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

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وسيجري رئيس الوزراء الإثيوبي مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالقصر الجمهوري تتعلق بسبل تعزيز وترقية العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفع آفاق التعاون المشترك، بما يحقق مصالح الشعبين.



كما سيلتقي أبي أحمد بعدد من القوى السياسية للإطلاع على تطورات الوضع السياسي الراهن بالسودان.



ويرافق رئيس الوزراء الإثيوبي في زيارته للسودان، وزراء الدفاع والسلام والداخلية ومستشار الأمن القومي ومدير المخابرات الأثيوبي ووزير مكتب الاتصال الحكومي ونائب وزير الخارجية الأثيوبي.

روسيا اليوم