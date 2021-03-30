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الثلاثاء، 30-03-2021 09:07 ص

في إطار تعديل حكومي

رئيس الوزراء الباكستاني يعين وزيرا جديدا للمالية

رئيس


الوكيل الإخباري - أعفى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يوم الاثنين وزير المالية من منصبه، في إطار تعديل حكومي يهدف للسيطرة على "التضخم المتزايد".

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وهذا هو ثاني وزير للمالية يقال من منصبه خلال فترة ولاية خان التي بدأت قبل عامين ونصف العام وشهدت تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 5.6 بالمئة إلى -0.4 بالمئة.


وأبلغ وزير الإعلام شبلي فراز محطة تلفزيون محلية بأن "التضخم يتزايد ورئيس الوزراء يعتقد أننا نحتاج إلى جلب فريق جديد قد يبتكر سياسات داعمة للفقراء".
وأضاف أن وزير الصناعات والإنتاج حمد أزهر سيحل محل عبد الحفيظ شيخ في منصب وزير المالية.


وبلغ تضخم أسعار المستهلكين في البلد الواقع في جنوب آسيا 8.7 بالمئة على أساس سنوي في فبراير.
ويتزامن مع استئناف برنامج لصندوق النقد الدولي بقيمة 6 مليارات دولار.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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