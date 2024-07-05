رئيس الوزراء البريطاني يعين لامي وزيرا للخارجية وريفز للمالية

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، مساء اليوم الجمعة عن تشكيل حكومة حزب العمال الجديدة، بعد الفوز الكبير الذي حققه حزبه في الانتخابات العامة التي أجريت يوم أمس الخميس.

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ووفق البيان الذي نشرته رئاسة الحكومة البريطانية وتضمن أعضاء الحكومة الجديدة، عين ستارمر أنجيلا راينر، نائبة لرئيس الوزراء ووزيرة لشؤون الإسكان والمجتمعات، كما جرى إسناد حقيبة المالية لأنجيلا ريفز، لتصبح بذلك أول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد.



وتم تعيين جون هيلي وزيرا للدفاع، وتم إسناد حقيبة الخارجية لديفيد لامي، وإسناد حقيبة الداخلية إلى إيفيت كوبر، بينما تم تعيين شبانا محمود وزيرة للعدل.



وتعهد ستارمر باستعادة الثقة في السياسة وبناء "حكومة خدمات"، في أول خطاب له كرئيس للوزراء.



بترا