رئيس الوزراء البولندي: سنضاعف ميزانيتنا الدفاعية

الوكيل الاخباري-

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صرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، بأن ميزانية الدفاع البولندية ستتضاعف تقريبا في عام 2023.وقال مورافيتسكي، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "سننهي العام الجاري، على ما يبدو، بميزانية الدفاع الوطني على مستوى 58 مليار زلوتي (حوالي 12,3 مليار دولار). والعام المقبل نخطط لتخصيص حوالي 98 مليارا (حوالي 20,8 مليار دولار) في الميزانية نفسها".وأضاف: "وبالتعاون مع هذه الميزانية لاحتياجات الجيش النظامي نخطط لتخصيص ما بين 30 و40 مليار زلوتي (أي ما بين 6,4 و8,5 مليار دولار) لشراء الأسلحة في الخارج".وأشار إلى أن مجلس وزراء البلاد "اعتمد ميزانية طموحة للأوقات الصعبة"، متابعا: "هذه هي ميزانية الأمن لبولندا والأسر البولندية".