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الثلاثاء، 19-10-2021 10:08 ص

رئيس الوزراء البولندي ينتقد 'افتقار' الاتحاد الأوروبي إلى الديمقراطية

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الوكيل الإخباري- حذر رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي في رسالة وجهها إلى القادة الأوروبيين الآخرين أمس الإثنين، من خطر أن يصبح الاتحاد الأوروبي "هيئة تدار مركزيًا من مؤسسات تفتقر الى أي رقابة ديمقراطية".

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وإذ اعتبر مورافيتسكي أن هذه الظاهرة خطرة وتهدد مستقبل الاتحاد، أكد أن بولندا ستظل "عضوًا مخلصًا" في التكتل، كما دعا القادة الأوروبيين إلى البقاء "منفتحين على الحوار" بشأن إصلاح الاتحاد الأوروبي.


ووجهت الرسالة قبل قمة القادة الأوروبيين التي ستعقد هذا الأسبوع، وبعيد صدور حكم للمحكمة الدستورية البولندية بداية الشهر شكك في أولوية معاهدة الاتحاد الأوروبي على دستور البلاد.

 

وقضت المحكمة البولندية بأن مواد من معاهدة الاتحاد الأوروبي "تتعارض" مع الدستور البولندي، محذرة محكمة العدل الأوروبية من التدخل في الإصلاحات القضائية في بولندا.

 

المصدر: التلفزيون العربي

 

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