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الخميس، 16-05-2024 01:29 م

رئيس الوزراء السلوفاكي يخضع لعملية جراحية جديدة

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الوكيل الاخباري- ذكرت وكالة "برافدا" للأنباء أن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو سيخضع لعملية جراحية جديدة.

وفقا للوكالة "العملية الأولى استغرقت 5 ساعات، تمكن الأطباء خلالها من وقف النزيف في تجويف البطن، وسيخضع لعملية أخرى في الورك".

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وفي وقت سابق، أكدت قناة "ماركيزا" السلوفاكية التلفزيونية نقلا عن مصادر، أن حياة رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو بعد الجراحة لا تزال في خطر.

وقال وزير الدفاع السلوفاكي روبرت كاليناك بعد العملية الجراحية: "حالته خطيرة للغاية، نضع جميعا آمالنا في أيدي الطاقم الطبي، إنها حالة طبية صعبة جدا".

هذا وقد تعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو الاربعاء لعدة طلقات نارية بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا بوسط البلاد فيما أعلنت الحكومة أنه "في وضع حرج" إثر هذا الهجوم.

 




 

 


 

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