الأحد 07-07-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 07-07-2024 08:45 ص

رئيس الوزراء السلوفاكي يدعم مبادرة أوربان للسلام في أوكرانيا

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الوكيل الاخباري- أيد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو مبادرة السلام في أوكرانيا التي طرحها نظيره الهنغاري فيكتور أوربان مشيرا إلى أن محادثات السلام "ستكون صعبة للغاية ولكنها أفضل من استمرار القتال".

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وكتب فيتسو على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي مخاطبا الجمهور للمرة الأولى منذ مرور ما يقرب الشهرين على محاولة اغتياله: "أعربت عن دعمي لمبادرة السلام التي أطلقها رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، الذي زار كييف وموسكو مؤخرا".

 

وأضاف: "لا يوجد حل عسكري للصراع في أوكرانيا، أنا أدعم السياسيين الذين يؤيدون وقف إطلاق النار الفوري وبدء محادثات السلام بمشاركة أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي".

وحذر رئيس الوزراء السلوفاكي من خطر تصعيد التوتر بسبب النزاع العسكري في أوكرانيا.

واختتم فيستو: "ستكون محادثات السلام صعبة للغاية، ولكن سيكون من الأفضل للكوكب بأسره إذا تم استبدال أشهر أو ربما سنوات من القتال المتبادل بأشهر من المفاوضات الشاقة التي تؤدي إلى سلام عادل".

وفي وقت سابق أكد رئيس الوزراء الهنغاري أنه حقق الهدف الرئيسي من زيارته لموسكو وهو بدء فتح قنوات اتصال مباشر وبدء حوار مع الرئيس الروسي حول أقصر الطرق للسلام في أوكرانيا.

 




 

 


 

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