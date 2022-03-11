الجمعة 11-03-2022
الوكيل الاخباري

وصول الطائرة الثالثة إلى بولندا لإجلاء أردنيين

وفاة ستيني بحريق في العقبة

التنمية تعمم بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان المبارك

بدء الامتحانات العملية للشامل غدا

قطر: إلغاء التباعد في المساجد اعتبارا من الغد

والدة نقيب الصحفيين راكان السعايدة في ذمة الله

القبض على شخص قتل شقيقته خنقا إثر خلافات بينهما

الأردن يدين الاعتداءات الإرهابية على السعودية

وزارة الأشغال: 36 بلاغا يتعلق بالحالة الجوية لغاية الآن

أسماء الفائزين بجوائز السحب لمتلقي مطعوم كورونا

الجمعة، 11-03-2022 12:14 م

رئيس الوزراء الصيني: الوضع الحالي في أوكرانيا مثير للقلق

الصين٢


الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، إن الوضع الحالي في أوكرانيا مثير للقلق ومن الضروري بذل كل الجهود لدعم المحادثات الروسية الأوكرانية بشأن التغلب على الخلافات وإيجاد حل سلمي.

اضافة اعلان


وأضاف رئيس الوزراء الصيني في ختام الدورة البرلمانية السنوية ، أنه من المهم الحفاظ على عملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا، ودعم الجهود التي من شأنها تعزيز التسوية السلمية، لافتاً إلى أن العقوبات على روسيا ستؤثر سلباً على انتعاش الاقتصاد العالمي وعلى جميع البلدان.


وأكد لي، أن بلاده مستعدة للعب دور إيجابي مع المجتمع الدولي في عودة السلام، داعياً إلى أقصى درجات ضبط النفس لمنع حدوث أزمة إنسانية واسعة النطاق في أوكرانيا.

 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
قطر

قطر: إلغاء التباعد في المساجد اعتبارا من الغد

اوك٨

الأمم المتحدة: 2.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا حتى الآن

هزة ٢

هزة أرضية تضرب مدينة سورية

خضار

ألمانيا: القيود على الصادرات الغذائية ليست الحل لارتفاع الأسعار

ميناء

مصر.. إغلاق أحد أشهر الموانئ في البلاد

س

تركيا تعلن إغلاق مضيق الدردنيل أمام حركة السفن

أخبار متعلقة
966

قطر تدعو مواطنيها إلى عدم السفر إلى أوكرانيا إلا للضرورة

8

الولايات المتحدة تسحب 160 جنديا من أوكرانيا

59f4677495a59779388b4567

الرئيس الأوكراني: مستعدون لأي هجوم مفاجئ من روسيا

News-P-627857-637786104433758737

بريطانيا تقرر سحب جميع جنودها من أوكرانيا

السفارة-السعودية-في-بنغلاديش

سفارة السعودية لدى أوكرانيا تدعو رعاياها لمغادرة البلاد

ad620c4f-c130-4807-b7ac-6ddb9ec462db

ألمانيا تحث رعاياها في أوكرانيا على المغادرة