رئيس الوزراء الصيني: الوضع الحالي في أوكرانيا مثير للقلق

الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، إن الوضع الحالي في أوكرانيا مثير للقلق ومن الضروري بذل كل الجهود لدعم المحادثات الروسية الأوكرانية بشأن التغلب على الخلافات وإيجاد حل سلمي.

اضافة اعلان



وأضاف رئيس الوزراء الصيني في ختام الدورة البرلمانية السنوية ، أنه من المهم الحفاظ على عملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا، ودعم الجهود التي من شأنها تعزيز التسوية السلمية، لافتاً إلى أن العقوبات على روسيا ستؤثر سلباً على انتعاش الاقتصاد العالمي وعلى جميع البلدان.



وأكد لي، أن بلاده مستعدة للعب دور إيجابي مع المجتمع الدولي في عودة السلام، داعياً إلى أقصى درجات ضبط النفس لمنع حدوث أزمة إنسانية واسعة النطاق في أوكرانيا.

بترا



