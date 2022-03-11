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الجمعة، 11-03-2022 03:44 م

رئيس الوزراء الصيني يحدد موعد تنحيه عن منصبه

صين


الوكيل الإخباري - قال رئيس وزراء الصيني لي كه تشيانغ، أنه سوف يتنحى عن منصبه بعد نهاية العام الجاري، مشيراً إلى تعديل حكومي مقبل .

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وأدلى لي كه تشيانغ بهذه التصريحات اليوم الجمعة، رداً على سؤال بشأن إنجازاته خلال عشر سنوات.


وقال تشيانغ للصحافيين خلال المؤتمر الوطني للشعب في بكين: " إن هذا العام هو الأخير في ولاية الحكومة الصينية، وسوف يكون هذا العام أيضا هو الأخير في رئاستي للحكومة".


ويتولى رئيس الوزراء في الصين رئاسة مجلس الدولة، ويشرف على سلسلة من الوزارات، في حين أن رئيس البلاد هو رأس الدولة، حيث يتزعم الحزب الحاكم ويشغل منصب القائد العام للجيش. 

 

بترا



 




 

 


 

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