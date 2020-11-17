رئيس الوزراء العراقي: الانتخابات المبكرة ستجرى بموعدها

الوكيل الاخباري- جدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، التزام حكومته بإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد في 6 يونيو/ حزيران المقبل.

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وقال الكاظمي، خلال الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة، إن "الحكومة الحالية انتقالية، وتهدف للوصول إلى انتخابات مبكرة"، مكررا اتهامه لجهات، لم يسمها، بأنها "تسعى إلى وضع العقبات أمام إجراء الانتخابات".





وشدد على أن حكومته "عازمة على إجراء انتخابات شفافة عادلة تحقق طموحات المواطنين وتمضي بالبلد نحو الأفضل"، مضيفا أن "هناك صعوبات كبيرة تواجه البلد ونبذل جهودا على مدار الساعة لتجاوزها ووضع البلد على الطريق الصحيح".



وكان الكاظمي بحث، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت، الأحد الماضي، السبل الكفيلة لإقامة الانتخابات المبكرة في العراق، وضمان المراقبة الدولية لها، لضمان انتخابات شفافة وعادلة ونزيهة، تحقق تطلعات الشعب العراقي.



يذكر أن أطيافا عراقية شتى تنتظر الانتخابات المبكرة في يونيو/حزيران 2021، حيث يرى فريق أن الانتخابات ستؤدي لخلاص العراق من أزماته السـياسـية أو وضعـه فـي أزمـة دائمـة، بينما يرى فريق آخر أن الأمل بالتغيير من خلال الانتخابات القادمة ليس في محله.



وكان رئيس ائتلاف "الوطنية" العراقي، إياد علاوي، قد أكد أن قانون الانتخابات العراقي بشكله الحالي سينتج عنه تدوير ذات الوجوه.

ونشر علاوي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها: "قانون الانتخابات بشكله الحالي سينتج عنه تدوير ذات الوجوه، ينبغي إعادة النظر به فورا وإشراك الاتحادات والنقابات والمحتجين السلميين في الرأي، وإلا فلا داعي لانتخابات تكرس نكبة أبناء شعبنا والأجدى صرف المبالغ المرصودة لها على أبناء شعبنا الجريح كرواتب ومعونات".

المصدر: سبوتنيك



