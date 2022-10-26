الأربعاء 26-10-2022
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الأربعاء، 26-10-2022 02:10 م

رئيس الوزراء العراقي المكلف يجري تدقيقا نهائيا بأسماء وزراء حكومته

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الوكيل الإخباري- يجري مكتب رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني، عملية التدقيق النهائي للأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية في الحكومة تمهيدا لعرضها على مجلس النواب يوم غد الخميس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف إن "عملية التدقيق تتم عبر فحص الأسماء من قبل لجان مختصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الداخلية – الأدلة الجنائية، وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة".

وأفاد بأن "اللجان ستقوم بالتأكد من الشهادات الدراسية التي قدمها المرشحون، وأيضا التحقق فيما إذا كان هناك قيد جنائي بحق أحدهم، والتأكد من سلامة موقفهم في هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة، وسيتم استبعاد أي مرشح يؤشر عليه في سجلات الدوائر الرقابية والأمنية المذكورة".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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