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السبت، 05-11-2022 06:38 م

رئيس الوزراء العراقي يترأس اجتماعا حول قضية النازحين في مخيم الهول

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الوكيل الاخباري- ترأس رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يوم السبت، اجتماعا لبحث ملف النازحين في مخيم الهول للاجئين في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا.

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وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية إعادة توطين النازحين ومعالجة موضوعهم إنسانيا، ومواصلة تنفيذ البرامج المخصصة لتأهيلهم وإدماجهم تمهيدا لإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات التي تعترض ذلك.

وقام رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع بتقييم ملف مخيم الهول كونه ينطوي على بعدين أمني وإنساني، وتوزيع الأدوار على الجهات المعنية كل حسب اختصاصها، من أجل السرعة في حسم هذا الملف سواء في جانبه الإنساني أم الأمني وما يتطلبه من تدقيق أمني لجميع العوائل النازحة في المخيم.

وتطرق الاجتماع إلى جهود العراق في التعاطي مع هذا الملف بإيجابية وسعيه لوضع حلول نهائية له، داعيا المجتمع الدولي الى القيام بواجباته تجاه حل مشكلة النازحين في مخيم الهول.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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