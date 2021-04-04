رئيس الوزراء العراقي يزور الإمارات اليوم

الوكيل الإخباري- توجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، على رأس وفد رسمي رفيع المستوى.



وقالت رئاسة الوزراء العراقية في بيان إن ”رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يغادر أرض الوطن على رأس وفد حكومي متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات“.



وتأتي هذه الزيارة بعد أيام على زيارة الكاظمي إلى المملكة العربية السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتوقيعه جملة مذكرات تفاهم بشأن عدة مجالات.

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المصدر: إرم