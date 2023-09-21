رئيس الوزراء العراقي يعتزم زيارة روسيا قبل نهاية العام

الوكيل الإخباري - صرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يخطط لزيارة روسيا قبل نهاية هذه السنة.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن وزير الخارجية أن زيارة رئيس الوزراء "ستحدث هذا العام وفي الأشهر المقبلة، الآن بصدد تنظيم الزيارة".



وفي يوليو الماضي، قال السفير الروسي في بغداد إلبروس كورتاشيف، إن رئيس الوزراء العراقي قبل دعوة لزيارة روسيا، لكن موعد الزيارة لم يتحدد بعد.



وأشار رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية، إلى أن مثل هذه الزيارة ستكون فرصة لمناقشة القضايا، التي تهم قيادة البلدين، بما في ذلك تلك ذات الطبيعة السياسية والاقتصادية.

RT