الأحد 02-04-2023
الوكيل الاخباري

الامن العام : ضبط 12 شخصًا بحوزتهم مواد مخدرة في شاليه

استشهاد برادعية منفذ عملية الدهس بالضفة الغربية

الأسد للوزراء الجدد: تغيير الأشخاص ليس هدفا

ختام منافسات الدور الأول لبطولة الشباب الرمضانية للخماسيات

أوكرانيا تفرض عقوبات على أفراد وشركات روسية

قطر تدين تكرار جريمة حرق المصحف الكريم بالدنمارك

اصابة 5 أشخاص بحادث تدهور مركبة في لواء المزار الشمالي

هزة ارضية ثانية تضرب البحر الميت

هزة أرضية تضرب منطقة الأغوار في الأردن

الامن يحقق بملابسات العثور على جثة مواطن داخل منزله بالكرك

السبت، 01-04-2023 02:52 م

رئيس الوزراء العراقي يفتتح مصفاة كربلاء بطاقة إنتاج 140 ألف برميل يوميا

642815764236047ef24dcbe3


الوكيل الإخباري - افتتح رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مصفاة كربلاء الاستراتيجية بطاقة إنتاجية تصل إلى 140 ألف برميل يوميا.

اضافة اعلان


وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة وضعت في أعلى سلم أولوياتها العمل على رفع الطاقة الإنتاجية للمصافي.


وقال السوداني في تصريح صحفي: "لقد وضعنا في أعلى سلم أولويات الحكومة العمل على رفع الطاقة الإنتاجية للمصافي القائمة من خلال دعم واستكمال الوحدات الإنتاجية التكميلية قيد الإنشاء وتشجيع الاستثمار في قطاع التكرير لإنشاء المصافي الحديثة ذات المواصفات الفنية المتطورة، وصولا إلى الاستغناء عن الاستيراد والتحول إلى مرحلة التصدير لتحقيق أعلى قيمة مضافة للبرميل المصدر".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202330101616516139187

الأسد للوزراء الجدد: تغيير الأشخاص ليس هدفا

320232922637685961156

أوكرانيا تفرض عقوبات على أفراد وشركات روسية

2

قطر تدين تكرار جريمة حرق المصحف الكريم بالدنمارك

main_image6428632488ec0

زلزال بقوة 5.7 يضرب جنوب ايران

2202326101924152292543

باكستان : مقتل 4 جنود في هجوم مسلح على الحدود مع إيران

image (2)

إسبانيا.. حرائق الغابات تحت السيطرة

أخبار متعلقة
6425568b4c59b75c2724e45e

إسرائيل.. وزير الدفاع يفكر بالاعتذار ليبقى في منصبه

1233431700

مظاهرتان منفصلتان ضد زيارة نتنياهو لبريطانيا

641c15914236042bea5f4861

"أكسيوس": العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تواجه أزمة

image - 2023-03-22T122526.532

استئناف حركة القطارات في اليونان بعد كارثة سكك الحديد

image (1)

الفرصة الأخيرة.. تدابير يابانية لمكافحة انخفاض معدل المواليد

thumbs_b_c_041bf8ceb3714900e5dd055e77d66448

سوناك يؤكد ضرورة وجود شراكة وثيقة بين بريطانيا وفرنسا