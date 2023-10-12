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الخميس، 12-10-2023 04:33 م

رئيس الوزراء العراقي يوجه بإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

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الوكيل الإخباري - وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الخميس بإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر من الجيش الإسرائيلي.

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وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي: "تأكيدا لمواقف العراق الثابتة والمبدئية من القضية الفلسطينية، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، وذلك بالتنسيق مع السلطات المصرية لغرض إيصال المساعدات التي تتضمن مستلزمات طبية وعلاجية، واحتياجات إنسانية عاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق".


ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يومها السادس مع تصاعد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد 1354 فلسطينيا وجرح 6049 آخرين في غزة، واستشهاد 31 وجرح 180 في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.


وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس بارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين خلال عملية "طوفان الأقصى" إلى 1300 شخص، والجرحى إلى نحو 3300.

 

RT

 




 

 


 

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