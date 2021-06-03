رئيس الوزراء الفرنسي يصل إلى تونس

الوكيل الاخباري- وصل رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إلى تونس، في أول زيارة دبلوماسية له منذ تعيينه، حيث كان نظيره التونسي هشام المشيشي في استقباله بمطار تونس قرطاج الدولي.

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ولفتت إذاعة "موزاييك أف أم" التونسية إلى أن زيارة كاستكس الرسمية تستغرق يومين يشارك خلالها في الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي- الفرنسي.



من جهتها، أفادت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية بأن هناك "أربعة خطوط عمل رئيسية" تدور حولها لقاءات رئيس الوزراء الفرنسي في تونس، وهي عواقب الأزمة الصحية، الشراكات الاقتصادية ودعم تنمية تونس، القضايا الأمنية ومحاربة الإرهاب وكذلك موضوع الفرانكفونية والتدريب.



ولفتت الصحيفة إلى أن الوفد المرافق لكاستكس مؤلف من ستة وزراء بينهم وزيرا الخارجية والداخلية جان إيف لودريان وجيرالد دارمانين والعديد من قادة الأعمال الفرنسيين.

المصدر: روسيااليوم