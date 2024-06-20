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الخميس، 20-06-2024 01:14 م

رئيس الوزراء الفيتنامي يعلق على زيارة بوتين

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الوكيل الاخباري- قال رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه ترينه خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن زيارته إلى فيتنام ستعطي دفعة جديدة وقوية للعلاقات التقليدية بين فيتنام وروسيا.

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ووفقا له، فإن العلاقات بين فيتنام وروسيا تقوم على مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة، بما يخدم تعزيز البناء والتنمية في البلدين، ويساهم في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة وبجميع أنحاء العالم.

وأشار فام مينه ترينه إلى أن زيارة الرئيس الروسي تأتي في سياق احتفال البلدين بالذكرى الثلاثين لتوقيع معاهدة المبادئ الأساسية للعلاقات الودية، مؤكدا أن روسيا تعد أحد الشركاء ذوي الأولوية في السياسة الخارجية لفيتنام.

وتابع رئيس الوزراء الفيتنامي: "إن فيتنام تقدر عاليا الصداقة التقليدية والشراكة الاستراتيجية الشاملة مع روسيا، والتي بنتها أجيال من قادة وشعبي البلدين".

 




 

 


 

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