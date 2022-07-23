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السبت، 23-07-2022 04:25 م

رئيس الوزراء المجري: العقوبات على روسيا لم تنجح

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الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى استراتيجية جديدة بشأن الحرب في أوكرانيا لأن العقوبات المفروضة على موسكو لم تنجح، وفق ما أوردته وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف في كلمة ألقاها في رومانيا إن الاستراتيجية يجب أن تهدف إلى تحقيق السلام بدلا من كسب الحرب في أوكرانيا. وحذّر من أن السياسات الحالية تهدد كل القارة الأوروبية بدخول حالة من الركود الاقتصادي.

وأكد أوربان، الذي أعيد انتخابه لولاية رابعة على التوالي في أبريل (نيسان) الماضي، أن المجر العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ستبقى خارج الحرب في أوكرانيا المجاورة.

واعتبر أن الاستراتيجية الغربية بشأن أوكرانيا قد بُنيت على أربع ركائز، أولاها أن أوكرانيا يمكنها الفوز في حرب ضد روسيا بأسلحة الناتو، وثانيتها أن العقوبات ستضعف روسيا وتزعزع قيادتها، وثالثتها أن العقوبات ستضر بروسيا أكثر من أوروبا، ورابعتها أن العالم سيتحد في دعم أوروبا. ورأى أن هذه الاستراتيجية فشلت مع انهيار الحكومات في أوروبا «مثل أحجار الدومينو» وارتفاع أسعار الطاقة، داعياً إلى وضع استراتيجية جديدة.

وقال "نحن نجلس في سيارة في إطاراتها الأربعة ثقوب: من الواضح تماما أنه لا يمكن كسب الحرب بهذه الطريقة.. ببساطة لأن الجيش الروسي يملك قوة غير متكافئة".

واستبعد أوربان وجود فرصة لإجراء محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا "لأن روسيا تريد ضمانات أمنية. لا يمكن إنهاء هذه الحرب إلا بمحادثات سلام بين روسيا وأميركا".

ويحتفظ أوربان، الذي دان الغزو الروسي لأوكرانيا، بموقف غامض تجاه روسيا.

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فقد صوّت على فرض عقوبات أوروبية على روسيا، لكنه عرقل، لمدة أسابيع، مشروع حظر النفط الروسي، معتبرًا إيّاه "قنبلة نووية" على اقتصاد المجر. وحصلت بلاده لاحقًا على استثناء للنفط المنقول عبر خط الأنابيب.

ومذّاك، لم يكفّ عن إلقاء اللوم على سياسة العقوبات هذه في تدهور الوضع الاقتصادي في المجر.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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