رئيس الوزراء الهندي ناريندرا يتوجه إلى موسكو

الوكيل الاخباري- قال مكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إنه توجه جوا إلى موسكو حيث سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وقبل مغادرته قال مودي إنه يتطلع للقاء الرئيس الروسي، واصفا إياه بالصديق. وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة بين الهند وروسيا تقدمت على مدى السنوات العشر الماضية، بما في ذلك في مجالات الطاقة والأمن والتجارة والاستثمار والصحة والتعليم والثقافة والسياحة والتبادلات الشعبية.

ومن المتوقع أن تصل طائرة رئيس الوزراء الهندي إلى موسكو حوالي الساعة 15:00 بتوقيت موسكو.



وكما قال النائب الأول لوزير الخارجية الهندي فيناي كواترا في وقت سابق، فإن مودي سيصل إلى موسكو بعد ظهر الاثنين وسيحضر عشاء خاصا مع الرئيس الروسي في المساء.