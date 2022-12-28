رئيس الوزراء الياباني يلمح إلى إجراء انتخابات عامة قبل زيادات ضريبية

الوكيل الإخباري - ألمح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أمس الثلاثاء إلى أنه قد يدعو إلى انتخابات عامة قبل زيادة الضرائب في العام 2024 أو بعد ذلك لتمويل تعزيز دفاعي.



وقال كيشيدا في برنامج تلفزيوني إن الحكومة ستقرر التوقيت الدقيق لزيادة ضرائب الشركات والدخل والتبغ لزيادة الإنفاق الدفاعي، لكن "ستكون هناك انتخابات قبل ذلك"، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

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ولرئيس الوزراء القول الفصل في حل مجلس النواب الياباني. وتنتهي فترة ولاية أعضاء المجلس الحالية البالغة أربع سنوات في أكتوبر 2025.



وقال كيشيدا إنه يجب رفع الضرائب في وقت مناسب بين عامي 2024 و 2027.

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