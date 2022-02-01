رئيس برلمان كازاخستان يقدم استقالته

الوكيل الإخباري-قدّم رئيس برلمان كازاخستان نورلان نيجماتولين، الثلاثاء، استقالته من منصبه دون إبداء الأسباب، فيما انتخب البرلمان يرلان كوشانوف، رئيساً جديداً له.

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وأفاد مراسل الأناضول أن البرلمان الكازاخي، عقد اليوم، اجتماعاً للجمعية العامة، صادق فيها على الإلغاء المبكر لصلاحيات نيجماتولين بسبب استقالته.



وبناءً على استقالة نيجماتولين من رئاسة البرلمان، سقطت أيضاً عضويته بعد 10 سنوات من دخوله تحت قبة البرلمان.



وفي كلمة له خلال جلسة البرلمان، أعرب نيجماتولين عن شكره للرئيس المؤسس نور سلطان نظارباييف، والرئيس الحالي قاسم جومارت توقاييف، إزاء دعمهما له، وكذلك للناخبين والبرلمانيين.



وفي سياق متصل، انتخب نواب البرلمان الكازاخي بالإجماع يرلان كوشانوف، رئيساً جديداً لبرلمان بلادهم.



وفي 2 يناير/ كانون الثاني المنصرم، اندلعت احتجاجات في كازاخستان بسبب زيادة أسعار الغاز، أسفرت عن سقوط ضحايا وأعمال نهب وشغب في ألماتي كبرى مدن البلاد.



وفي 5 يناير، أعلنت الحكومة استقالتها على خلفية الاحتجاجات المناهضة لها، تلاها فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد بهدف حفظ الأمن العام.

الاناضول

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