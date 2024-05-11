رئيس بنما يتعهد بإغلاق أحد أكثر طرق الهجرة ازدحاما في العالم

الوكيل الاخباري- أعلن رئيس بنما المنتخب خوسيه راؤول مولينو أنه سيغلق طريق الهجرة الذي عبره أكثر من 500 ألف مهاجر العام الماضي.

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وأعلن رئيس بنما المنتخب خوسيه راؤول مولينو، أنه سيقوم بترحيل المهاجرين الذين يعبرون غابة دارين من كولومبيا المجاورة في محاولة للوصول إلى الولايات المتحدة.



وقال مولينو الذي انتخب الأحد رئيسا لهذه الدولة المفصلية على طريق الهجرة في أمريكا الوسطى: "سنطلق، بمساعدة دولية، إجراءات ترحيل لجميع الأشخاص الموجودين هناك، مع احترام حقوق الإنسان".



وكان مولينو قد تعهد في 16 إبريل بأن يغلق أمام المهاجرين، غابة دارين البالغة مساحتها 575 ألف هكتار والممتدة على مسافة 266 كيلومتراً على الحدود بين بنما وكولومبيا.