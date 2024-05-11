السبت 11-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الأونروا: 300 ألف فلسطيني نزحوا جراء أوامر الإخلاء برفح وجباليا

ضابط إسرائيلي سابق: دخول رفح هدفه سياسي

وزارتا الشباب والتربية تعقدان جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي

إطلاق 4 صواريخ من رفح باتجاه كرم أبو سالم بغلاف غزة

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة خلال 24 ساعة

محافظة: تعليم اللغة الإنجليزية يجب أن يحظى بأولوية قصوى

رئيس بنما يتعهد بإغلاق أحد أكثر طرق الهجرة ازدحاما في العالم

"ماذا حدث؟".. "كتائب القسام" تنشر مقطع فيديو مقتضب لأسير إسرائيلي

رئيس الوزراء القطري يبحث مع وفد من الكونغرس الأميركي التطورات بغزة

حماس: استمرار سيطرة الاحتلال على معبر رفح ينذر بكارثة إنسانية

السبت، 11-05-2024 03:00 م

رئيس بنما يتعهد بإغلاق أحد أكثر طرق الهجرة ازدحاما في العالم

663f49bc4c59b76b813b222b


الوكيل الاخباري- أعلن رئيس بنما المنتخب خوسيه راؤول مولينو أنه سيغلق طريق الهجرة الذي عبره أكثر من 500 ألف مهاجر العام الماضي.

اضافة اعلان

 

وأعلن رئيس بنما المنتخب خوسيه راؤول مولينو، أنه سيقوم بترحيل المهاجرين الذين يعبرون غابة دارين من كولومبيا المجاورة في محاولة للوصول إلى الولايات المتحدة.

وقال مولينو الذي انتخب الأحد رئيسا لهذه الدولة المفصلية على طريق الهجرة في أمريكا الوسطى: "سنطلق، بمساعدة دولية، إجراءات ترحيل لجميع الأشخاص الموجودين هناك، مع احترام حقوق الإنسان".

وكان مولينو قد تعهد في 16 إبريل بأن يغلق أمام المهاجرين، غابة دارين البالغة مساحتها 575 ألف هكتار والممتدة على مسافة 266 كيلومتراً على الحدود بين بنما وكولومبيا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
642540

125 إعصاراً يضرب 22 ولاية أميركية بأقل من أسبوع

663f2f0c4c59b71bf2680e7e

زيلينسكي يطالب الحلفاء بالأفعال لا الأقوال

2151857754

أفغانستان: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات المفاجئة التي ضربت البلاد أمس إلى 200

663f296f42360453256fc4fe

الصومال يطلب إنهاء مهمة الأمم المتحدة السياسية

-557094679

57 إصابة بتصادم قطارين في الأرجنتين

663f15f1423604550b20b618

كوريا الشمالية تعتزم نشر راجمات صواريخ جديدة ستحدث "تغييرا نوعيا"

أخبار متعلقة
main_image6638f916a9a77

رئيس النواب الأميركي يدعو لإقالة رئيسة جامعة كولومبيا