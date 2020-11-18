رئيس بولندا الأسبق : ترامب لا يجيد حل المشاكل

الوكيل الإخباري - قال الرئيس البولندي الأسبق ليش (ليخ) فاليسا إنه شخصيا ما كان ليصوت أبدا لدونالد ترامب، لإن الأخير يعرف كيفية "إجراء تشخيصات صحيحة"، لكنه "غير قادر على حل المشاكل".



وتابع في هذا السياق قائلا: "ولكن فيما يتعلق بالتشخيص، يعرف كل من ترامب ورجال السياسة كيفية إجراء تشخيصات صحيحة. وفي الوقت ذاته، لديهم مشاكل في علاج الأمور ، وهم لا يجيدون حل المشاكل".

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وتحفظ الرئيس البولندي الأسبق بشأن التقارير التي تقول إن جميع المهاجرين من بولندا صوتوا لصالح ترامب، وقال بهذا الشأن: "لا أعرف، لم أخض في التفاصيل، لكني أعتقد أنهم منقسمون أيضا.

المصدر : روسيا اليوم

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