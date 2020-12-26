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السبت، 26-12-2020 09:05 ص

حائز على جائزة نوبل للسلام

رئيس بولندا السابق يشكو ضيق الحال

رئيس
ليخ فالينسا


الوكيل الإخباري - اشتكى رئيس بولندا السابق، الحائز على جائزة نوبل للسلام، ليخ فالينسا، من نقص المال لديه.

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وقال فالينسا في حوار مع صحيفة "Polsat News": "لن يتلقى أحد مني هذا العام هدايا، لأنني مفلس... كان في وقت مضى لدي المال، وزعته ولم يبق في جيبي شيء.

 

ويعد فالينسا أول زعيم لنقابة "التضامن"، وأصبح رئيسا لبولندا في الفترة 1990-1995.


وأوضح الرئيس السابق أنه كان أكثر نشاطا، وكان "يعمل إضافيا" ومكتفيا، أما الآن فلم يعد لديه ما يكفي من المال.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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