رئيس بيلاروسيا :قوات حفظ السلام أجهضت الثورة الملونة في كازاخستان

الوكيل الإخباري-أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، أن قوات حفظ السلام التابعة لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي نجحت بإجهاض الثورة الملونة في كازاخستان.

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وقال لوكاشينكو خلال اجتماعه مع فرقة حفظ السلام البيلاروسية التي أكملت مهمتها في كازاخستان: "يمكن اعتبار نجاح المهمة على أنها فعالة لمكافحة ما يسمى بالثورات الملونة"، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها منظمة معاهدة الأمن الجماعي من خلال نشر قوات حفظ السلام أنقذت كازاخستان من وضع أكثر سلبية ولم تسمح باندلاع ثورة ملونة أخرى.



وأضاف الرئيس البيلاروسي، قائلا: "أدى نقل القوات في أقصر وقت ممكن إلى إفشال تدمير الدولة، وضمان استقرار الوضع واستعادة النظام الدستوري في البلاد. ولم تهدأ جهودنا المشتركة بالقضاء على الإرهابيين والمتطرفين في البلاد".



وأشار رئيس الدولة إلى أن العملية في كازاخستان كانت المرة الأولى التي تشارك فيها قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في ضمان أمن واستقرار وسلامة إحدى الدول الأعضاء.

سبوتنيك

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