السبت 15-01-2022
الوكيل الاخباري

نقل خطيب الأقصى عكرمة صبري إلى المستشفى إثر وعكة صحية

الأمير الحسن بن طلال يدعو إلى ضرورة القبول بمساحة الاختلاف وتجديد الخطاب الفكري

ضبط 2.7 مليون حبة كبتاغون داخل شاحنتي حديد وفواكه عبر معبر جابر

قطر: تسجيل حالة وفاة و4007 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الشونة الشمالية تسجل أعلى كمية هطول مطري في إربد

روسيا: تنفيذ جميع التزامات عقود تصدير الغاز إلى أوروبا

شاهد تساقط الثلوج في رأس النقب - فيديو

الصين : 1.26 مليار شخص يتلقون التطعيم ضد كورونا

عالم فيروسات يحدد أعراض أوميكرون المميزة ويتكهن بموعد اندثار الوباء

الأمن يُحذر الأردنيين خلال المنخفض

السبت، 15-01-2022 02:53 م

رئيس بيلاروسيا :قوات حفظ السلام أجهضت الثورة الملونة في كازاخستان

1046885437_0_142_2734_1680_1920x0_80_0_0_fadec39fa1eb1a3a0790fbb5d9468c28


الوكيل الإخباري-أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، أن قوات حفظ السلام التابعة لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي نجحت بإجهاض الثورة الملونة في كازاخستان.

اضافة اعلان


وقال لوكاشينكو خلال اجتماعه مع فرقة حفظ السلام البيلاروسية التي أكملت مهمتها في كازاخستان: "يمكن اعتبار نجاح المهمة على أنها فعالة لمكافحة ما يسمى بالثورات الملونة"، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها منظمة معاهدة الأمن الجماعي من خلال نشر قوات حفظ السلام أنقذت كازاخستان من وضع أكثر سلبية ولم تسمح باندلاع ثورة ملونة أخرى.


وأضاف الرئيس البيلاروسي، قائلا: "أدى نقل القوات في أقصر وقت ممكن إلى إفشال تدمير الدولة، وضمان استقرار الوضع واستعادة النظام الدستوري في البلاد. ولم تهدأ جهودنا المشتركة بالقضاء على الإرهابيين والمتطرفين في البلاد".


وأشار رئيس الدولة إلى أن العملية في كازاخستان كانت المرة الأولى التي تشارك فيها قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في ضمان أمن واستقرار وسلامة إحدى الدول الأعضاء.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
OIF

التحالف العربي بقيادة السعودية يعلن تنفيذ 60 غارة على مأرب والبيضاء

61e2b9a64c59b70539074dbf

الخارجية الأمريكية: واشنطن أعدت 18 سيناريو للرد على الغزو الروسي لأوكرانيا

thumbs_b_c_6b3cc1641601872356a06c91a46d70a8

نقابة تونسية تدين الاعتداء على الصحفيين خلال المظاهرات

thumbs_b_c_87121815c6ff403307c0e401d535d293

تويتر يغلق حساب خامنئي لنشره مقطعا يحاكي اغتيال ترامب

OIP (2)

روسيا: مساع لعقد حوار بين الأكراد والحكومة السورية

22222222222222222

رئيس الإمارات يتلقى رسالة خطية من الرئيس الجزائري

أخبار متعلقة
61da712442360407de4ffcad

رئيس كازاخستان : بدء انسحاب قوات حفظ السلام الدولية غداً الخميس

كا2

كازاخستان تعلن تحييد خليتين متطرفتين في ألما آتا

888888888888888888888888

قوات بقيادة روسية تحرس منشآت إستراتيجية في كازاخستان

كا2

داخلية كازاخستان: اعتقال أكثر من 5100 شخص في جميع أنحاء البلاد

645x344-1641499491236

رئيس كازاخستان يحدد مدة وجود قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان

1-1491422

قوات حفظ سلام مدعومة من روسيا الى كازاخستان