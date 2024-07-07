الأحد 07-07-2024
الوكيل الاخباري
 

القسام: استهدفنا دبابة إسرائيلية في الشجاعية

المؤسسة المدنية تعلن استمرار دوامها اليوم

3.392 مليار دينار صادرات صناعة عمان بالنصف الأول من 2024

الامن العام : تعطل إشارة العساف في خلدا

إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة في بلدة كفار زيتيم

هآرتس: الجيش الإسرائيلي أمر بتفعيل بروتوكول هانيبال خلال هجوم 7 أكتوبر

موجة حر شديدة تضرب 3 دول عربية - اسماء

أسعار الذهب في الأردن اليوم

مهرجان المونودراما المسرحي – الدورة الثانية ضمن عروض مهرجان جرش 2024

صدفة على تيك توك تجمع توأما فرّقا قبل 19 عاما في جورجيا-صورة

الأحد، 07-07-2024 09:51 ص

رئيس جمهورية صرب البوسنة يؤكد أن بلاده لن تنضم إلى "الناتو"

668a288342360455673c4d93


الوكيل الاخباري- أكد رئيس جمهورية صرب البوسنة ميلوراد دوديك أن بلاده لن تنضم إلى حلف "الناتو"، وأن برلمان البلاد لن يجمع أبدا على الالتحاق بهذا الحلف.

اضافة اعلان

 

وقال دوديك لوكالة "نوفوستي": "سأكون واضحا للغاية - البوسنة والهرسك لن تنضم إلى الناتو، ومع الأخذ في الاعتبار الإجراءات والقوانين التي يجب على البرلمان اتخاذها بهذا الصدد على أساس الأغلبية فإن ذلك يعني أن هذا الاتفاق لا يمكن ولن يتحقق".

وأضاف: "إن الصرب لن ينسوا أبدا معاناة المدنيين الأبرياء، ولهذا السبب لن نعطي موافقتنا أبدا على انضمام البوسنة والهرسك إلى حلف شمال الأطلسي.

يشار إلى أن غارات "الناتو" الجوية على يوغوسلافيا، استمرت من 24 مارس إلى 10 يونيو 1999. وأسفرت عن مقتل أكثر من 2500 شخص بينهم 87 طفلا، وأضرار بقيمة 100 مليار دولار.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2022_1_29_12_29_11_667

حزب الله: استهدفنا التجهيزات التجسسية في موقع الراهب

62024112183334112997

موجة حر شديدة تضرب 3 دول عربية - اسماء

66898b4842360454cb5e1cc0

رئيس الوزراء السلوفاكي يدعم مبادرة أوربان للسلام في أوكرانيا

668a14884236045cb43e27d2

مستشار سابق لبايدن يلمح إلى عدم أهليته لأداء مهام الرئيس

888

مصر.. الأمن يكشف تفاصيل واقعة خطف طالب

WhatsApp Image 2024-06-22 at 8.56.19 PM

حزب الله يقصف موقعا إسرائيليا

أخبار متعلقة
098b0ebd-c717-4f43-a6dd-5ccf5f360fea

حلف الناتو يعين مارك روته أمينا عاما جديدا

66657c0d42360466e440d833

الكرملين يوضح دوافع ألمانيا للحديث عن التحضير للحرب مع روسيا بحلول عام 2029

6665721d4c59b7798600d944

صحيفة أمريكية تكشف عن ضربة قاصمة وجهها بايدن لنظام كييف

6664212e423604582a17c52d

ستولتنبرغ يتخلى عن فكرة إنشاء صندوق مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 100 مليار دولار