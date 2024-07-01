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رئيس ديوان الخدمة المدنية بالكويت: لا توجد لدينا بطالة

الإثنين، 01-07-2024 08:28 ص

رئيس ديوان الخدمة المدنية بالكويت: لا توجد لدينا بطالة

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الوكيل الاخباري- قال رئيس ديوان الخدمة المدنية الكويتية عصام الربيعان إنه "ليست لدينا بطالة في الكويت وفق مفهوم البطالة، وهي أن سوق العمل لا ينتج وظائف بينما هناك أناس يحتاجون لوظائف".

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وذكر الربيعان أن مجموع الخريجين لعام 2023 من مختلف مؤسسات التعليم العالي 28109 خريج بينما هناك من 29 إلى 30 ألف وظيفة متوافرة في القطاع الحكومي، منها 24 ألف وظيفة وفرتها الدولة في الميزانية، ومن 5500 إلى 6500 من المتقاعدين.

وأشار إلى أن هناك نحو 1200 خريج يتوجهون للقطاع الخاص، بينما القطاع النفطي أيضا يستوعب نحو 600 إلى 700 شخص سنويا، هذا فضلا عن استيعاب القطاع العسكري والإطفاء وغيرهما من القطاعات آلاف الخريجين.

ولفت إلى أن هناك وظائف لا يقبل عليها الكويتي، مثل بعض وظائف التعليم، وأيضا في القطاع الصحي، فهناك ندرة في الممرضين والصيادلة والطب المساعد، وهناك أيضا ندرة في الأئمة والمؤذنين، إذ لا يُقبل عليها الكويتيون كوظائف دائمة.

 




 

 


 

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