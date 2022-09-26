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الإثنين، 26-09-2022 03:13 م

رئيس روساتوم يتهم سلطات كييف بخلق تهديدات للأمن النووي

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الوكيل الإخباري- قال أليكسي ليخاتشيف مدير عام هيئة الطاقة الذرية الروسية "روساتوم"، إن نظام كييف يفتعل تهديدات مباشرة للأمن النووي.

وأضاف ليخاتشيف، اليوم الاثنين في الدورة السنوية السادسة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا: "تقصف القوات الأوكرانية، بشكل دوري محطة زابوروجيه الكهروذرية، باستخدام الطائرات بدون طيار والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ. وتقوم مجموعات التخريب الأوكرانية بتدمير خطوط التوتر العالي وخوط نقل الطاقة بما في ذلك داخل أراضي روسيا، على سبيل المثال قرب محطة كورسك الكهروذرية. وكل هذا يشكل التهديد المباشر للسلامة النووية".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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