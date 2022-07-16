السبت 16-07-2022
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السبت، 16-07-2022 01:16 م

رئيس صربيا يرد على تهديد برلماني أوكراني

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الوكيل الإخباري- قال رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، ردا على تهديدات برلماني أوكراني "بتربية رئيس وشعب صربيا"، إنه يتمنى التوفيق لأوكرانيا، وأكد أن حكومة بلاده الجديدة لن تكون معادية لروسيا.

وأضاف فوتشيتش في حديث للصحفيين اليوم: "أتمنى لأوكرانيا والشعب الأوكراني كل التوفيق، وبالنسبة للكروات، فليقوموا بالاهتمام بشؤونهم الخاصة".

كما تحدث فوتشيتش، عن يومين من المشاورات مع الأحزاب في البرلمان حول تشكيل حكومة جديدة. وشدد على أن حكومة بلاده الجديدة، ستتبع سياسة صربية مستقلة.

وقال: "لن تكون الحكومة الجديدة مناهضة لروسيا، وستعتز بعلاقاتنا الودية التقليدية. وما ستتحمله الحكومة سيكون عبر القرارات المستقلة، ورفض الضغوط من الخارج".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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