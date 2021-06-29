رئيس طاجيكستان يستقبل نظيره القرغيزي في دوشنبه

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمون، الرئيس القرغيزي، صدير جاباروف، في "قصر الأمة" بدوشنبه، وذلك بعد أسابيع من التوتر على حدود البلدين واشتباكات عسكرية.



وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة الطاجيكية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيسين عقدا اجتماعا على انفراد، ومن المقرر أيضا عقد اجتماع موسع لوفدي طاجيكستان وقرغيزستان بعد ذلك مباشرة.

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وتحدثت وسائل إعلام طاجيكستية، أنه من المنتظر أن يتم التوقيع على 4 وثائق مشتركة، دون أن تكشف عن محتواها.



وتأتي هذه المحادثات، بعد أسابيع من اندلاع اشتباكات مسلحة بين البلدين بسبب نزاع حدودي، أدت لسقوط قتلى وجرحى من الجانبين.



واتفقت كل من طاجيكستان وقرغيزستان (قرغيزيا) في بداية الشهر الجاري على سحب قواتهما من الخط الحدودي.

المصدر: روسيا اليوم