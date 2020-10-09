رئيس قرغيزستان يعلن استعداده ترك منصبه لانهاء الاحتجاجات

الوكيل الاخباري - أعلن رئيس قرغيزستان سورونباي جينيبكوف الجمعة أنه "مستعد للاستقالة"، وذلك في محاولة لإنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها هذه الدولة الصغيرة الواقعة في آسيا الوسطى منذ نحو أسبوع بعد الانتخابات التشريعية المثيرة للجدل.

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وقال جينيبكوف في بيان نُشر في وقت مبكر الجمعة على موقعه الالكتروني "أنا مستعد لترك منصب رئيس جمهورية قرغيزستان" بمجرد أن تصبح هناك حكومة جديدة شرعية وأن "نعود إلى طريق الشرعية".



وأضاف أن الاستقالة قد تحصل بمجرد تحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة وإجراء تغييرات في الحكومة. ومع ذلك، لم يتضح على الفور ما إذا كانت هذه الشروط يمكن تلبيتها، في وقت يتم التخطيط لاحتجاجات جديدة الجمعة ما يزيد من خطر حدوث مواجهات عنيفة.



واندلعت الاضطرابات عقب الانتخابات التي أجريت وفاز فيها أنصار جينيبكوف، لكن المعارضة ومراقبين يقولون إنها شهدت عمليات شراء أصوات.

المصدر - انديبندنت



