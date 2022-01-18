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الثلاثاء، 18-01-2022 01:29 م

رئيس كازاحستان السابق :ليس هناك صراع بين النخبة ولم أغادر البلاد

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الوكيل الإخباري-خرج رئيس كازاخستان السابق نورسلطان نزارباي عن صمته إزاء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مطلع الشهر الجاري، مؤكدا أنها كانت صادمة للجميع.

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ونفى نزاربايف في كلمة إلى الشعب اليوم الثلاثاء "وجود صراع أو صدام بين النخبة في بلاده"، واصفا هذه الأنباء بأنها "شائعات لا أساس لها إطلاقا".


وأكد أن "الرئيس الحالي قاسم جومارت توكاييف يتمتع بالسلطة الكاملة".
وحول التقارير التي زعمت مغادرته البلاد، قال "أنا رجل متقاعد وموجود في عاصمة كازاخستان ولم أغادر أي الى مكان ".

 

وكان مسؤول في سفارة كازاخستان لدى أبوظبي، فنّد في تصريحات لـ"سبوتنيك" المعلومات حول وجود الرئيس السابق نور سلطان نزاربايف، مع عائلته في الإمارات.

 

سبوتنيك

 

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