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الثلاثاء، 11-01-2022 10:57 ص

رئيس كازاخستان يعين 'سمايلوف' رئيسا للوزراء

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الوكيل الإخباري-عين رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، عليخان سمايلوف، بمنصب رئيس الوزراء، بعد موافقة البرلمان عليه بالإجماع.

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ووقع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف مرسوما بتعيين عليخان سمايلوف رئيسا للوزراء، وفقا لما ذكرته الخدمة الصحفية لرئيس الدولة.


ووافق البرلمان بالإجماع على ترشيح عليخان سمايلوف لمنصب رئيس الوزراء.


بعد إقالة الحكومة الكازاخستانية ورئيسها في 5 يناير، بعد الإضطرابات في البلاد، تم تعيين سمايلوف آنذاك رئيسا للحكومة بالوكالة. إذ كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس الحكومة السابقة.

 

روسيا اليوم

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