رئيس لجنة الدستور في تونس: النسخة الجديدة خطرة

الوكيل الإخباري - انتقد رئيس لجنة الدستور في تونس، الدستور المقترح، الذي نشره الرئيس قيس سعيّد هذا الأسبوع، وفقا لصحيفة "الصباح"، اليوم الأحد.

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وقال الصادق بلعيد، أستاذ القانون الدستوري السابق، الذي عينه سعيّد من أجل "صياغة دستور جديد للجمهورية الجديدة"، إن النسخة التي نشرها الرئيس "خطرة ولا تشبه المسودة الأولى التي اقترحتها لجنة الدستور".



وأضاف بلعيد أن "الدستور النهائي، الذي نشره الرئيس، يحتوي على فصول يمكن أن تمهد الطريق لنظام ديكتاتوري"، بحسب "سكاي نيوز. عربية"



ولم يعلق سعيّد على الدستور منذ نشره الخميس في الجريدة الرسمية التونسية، وسيمنح الدستور للرئيس سلطات أكبر بكثير.

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