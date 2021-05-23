رئيس مجلس الأمة الكويتي يرفع الجلسة الخاصة بالاستجوابات لعدم حضور الحكومة

الوكيل الاخباري- قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، إنه تم رفع الجلسة الخاصة التي كانت مقررة اليوم، لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب النيابي حيث كان الحضور 23 نائبا.

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وأضاف الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم الأحد: "أستثمر هذه الفرصة لأتقدم بالمباركة للأخ الدكتور عبيد الوسمي على نيله ثقة الأمة في الانتخابات التكميلية عن الدائرة الخامسة متمنيا له التوفيق والسداد في مجلس الأمة هو وزملائه النواب".



وذكر الغانم أن البنود الموجودة على طلب الجلسة الخاصة التي كانت يفترض أن تعقد اليوم موجودة أيضا في طلب الجلسة العادية القادمة إضافة إلى بند قسم الدكتور عبيد الوسمي.



وردا على سؤال صحفي قال الغانم: "إذا لم تعقد الجلسة العادية القادمة لأي سبب من الأسباب سأضع بند القسم في أول جلسة خاصة يتم الدعوة لها".

المصدر: روسيااليوم