رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: سنعمل على إنهاء الحرب

الوكيل الإخباري - تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الدكتور رشاد محمد العليمي، أن يكون المجلس محافظا على الدستور والثوابت الوطنية، مع الالتزام التام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاق الرياض (ومضامين مخرجات المشاورات اليمنية - اليمنية المنعقدة في الرياض برعاية مجلس التعاون لدول الخليج).



وأضاف العليمي في خطابه الذي نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الجمعة، أن "مجلس القيادة الرئاسي يؤكد التزامه بأحكام القانون والأعراف الدولية والقرارات الأممية، وأن يعمل على تغليب المصلحة الوطنية على كل المصالح ويبذل قصارى جهده لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في جميع أنحاء اليمن دون تمييز أو استثناء".

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وأشار العليمي إلى إن مجلس القيادة الرئاسي يعد الشعب اليمني بالعمل على إنهاء الحرب وإحلال السلام، لافتا إلى أن المجلس هو مجلس سلام لا حرب، الا أنه أيضا مجلس دفاع وقوة ووحدة صف مهمته الذود عن سيادة الوطن وحماية المواطنين.



وأكد العليمي، إن المجلس سيقف سدا منيعا لمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله كما سيعمل على مكافحة النزاعات الطائفية الدخيلة على المجتمع اليمني والتي تفتك به وتفرق جمعه وتفتت نسيجه الاجتماعي ليعيش أبناء الشعب اليمني إخوة تحت مظلة القانون وتحقيق المساواة والعدالة للجميع في دولة النظام والقانون.



وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أصدر أمس الخميس، إعلانا رئاسيا ينص على تأسيس مجلس قيادة رئاسي من 8 أعضاء برئاسة العليمي، نقل إليه كافة صلاحياته لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في البلاد .

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