رئيس مجلس النواب العراقي يقرر تعليق جلسات البرلمان

الوكيل الاخباري - قرّر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، السبت، تعليق عقد جلسات مجلس النواب حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية اقتحام متظاهرين مناصرين للتيار الصدري مبنى البرلمان في بغداد.



وقال الحلبوسي في بيان، "نعيش أوقاتا صعبة وحسّاسة تتطلّب منّا جميعا كظم الغيض والتحلّي بأعلى درجات الحلم والمسؤولية الوطنية الصادقة".



وتابع: "الاختلاف في وجهات النظر بل حتى الخلافات بين الأطراف حالة طبيعية في أكثر الدول تقدما وضمن أرصن ديمقراطيات العالم"، موضحا أن "الحوار هو الحل ودعوتنا صادقة ومخلصة إلى جميع الأطراف السياسية في هذا البلد الجريح بتغليب المصلحة العليا للوطن والمواطن".

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