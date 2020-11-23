الإثنين 23-11-2020
الوكيل الاخباري

تحقيقات الامن العام تكشف مفاجأة غير متوقعة في حادثة سلب بالزرقاء

الصحة تكشف عدد مرضى كورونا في مستشفى الجاردنز

الشاب عبد الرحمن ينال إعجاب الأردنيين لجمال صوته - فيديو

التربية توضح حول عودة الطلبة الى المدارس في الفصل الثاني

شاهد بالفيديو .. نجاة شخص من موت محقق بآخر لحظة في الزرقاء

قائد الدرك : إجراءات أمنية من أجل الأردنيين

بنك الدم للوكيل : مرضى بأمس الحاجة للدم وأتمنى التبرع من أجلهم- تسجيل صوتي

تصريح حكومي حول لقاح كورونا

وفاة حدث انتحارا في مركز أحداث مأدبا

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة

الإثنين، 23-11-2020 01:49 م

رئيس مجلس النواب الليبي يزور موسكو ويبحث الأوضاع السياسية مع مسؤولين روس

1021229879_0_69_1000_610_1000x541_80_0_0_2a20d5c2d68a27b049a45266c2acf983


الوكيل الاخباري- صرح المستشار الإعلامي في البرلمان الليبي، فتحي المريمي، بأن رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، سيصل إلى موسكو في الأيام المقبلة.

اضافة اعلان

وقال الميرمي في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح سيقوم بزيارة خلال الأيام القريبة القادمة إلى روسيا بناء على دعوة من السلطات الروسية، يقابل خلالها كبار المسؤولين في الحكومة الروسية والبرلمان الروسي، وذلك لبحث الأوضاع والمستجدات السياسية في ليبيا".

 


في سياق متصل، وصل نحو 100 عضو في مجلس النواب الليبي بشقيه في طرابلس وطبرق إلى مدينة طنجة (أقصى شمالي المغرب) للمشاركة في المشاورات بين أعضاء المجلس حول الأزمة السياسية في ليبيا والحلول المقترحة لتوحيد المؤسسات السيادية والقيادية.

 


تأتي زيارة الوفدين الليبيين تلبية لدعوة من رئيس برلمان المغربي لحبيب المالكي الذي أكد في رسالته للمستشار عقيلة صالح أن عقد هذا اللقاء يندرج في إطار مساعي المغرب الرامية إلى تحقيق التئام وتوحيد هذه المؤسسة التشريعية من أجل تذليل الصعاب التي تقف عائقا أمام العملية السياسية في ليبيا.


وتوافق المشاركون في الاجتماع التشاوري بسويسرا على إجراء انتخابات خلال 18 شهرا والبدء بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي الليبي وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

 

المصدر: سبوتنيك 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fbb6f1d4c59b7494d25b101

مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة والعالم بحاجة للسعودية

علم-السعودية-المملكة-الرياض

السعودية تطلب أن تكون جزءا في أي اتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران

واشنطن

مرشح بايدن للخارجية يوضح توجهات واشنطن الجديدة

قطر

أمير قطر يعين من الأسرة الحاكمة سفيرا للدوحة في موسكو

مط

العراق : القبض على المنسق الإداري لداعش

مصر

مصر تعيد الجنسية لـ12 مواطنا بعد سحبها

أخبار متعلقة
aa90f3af-99f4-4a80-b369-ae9d1bc04725_16x9_1200x676

الجيش الليبي يؤكد التزامه بوقف إطلاق النار