رئيس مجلس الوزراء الصيني: العالم بحاجة للتنسيق المشترك

الوكيل الاخباري- قال رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، إن عصر البطولات الفردية في مواجهة التحديات العالمية الخطيرة قد ولى، ويجب على الإنسانية أن تعمل معا.



وقال في كلمة لي تشيانغ خلال مراسم افتتاح الاجتماع السنوي الرابع عشر للمنتدى الاقتصادي الدولي "دافوس الصيف"، إن "تاريخ تطور المجتمع البشري هو تاريخ التغلب المستمر على مختلف التحديات والصعوبات. وفي مواجهة الأزمات الخطيرة، لا يمكن لأي بلد أن يهتم بنفسه فقط، ولا يمكن لأي بلد أن يحل جميع مشاكله بمفرده... الوحدة والتعاون هما الطريق الأمثل للبشرية".

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وأشار إلى أن جميع دول العالم على مدى السنوات الثلاث الماضية بذلت جهودا جبارة لمواجهة تحديات الوباء، ما يدل على القوة الهائلة للتضامن والمساعدة المتبادلة للبشرية.



وتابع: "لن يكون وباء "كوفيد-19" آخر أزمة صحية عامة ستواجه البشرية، ما زلنا نواجه عددا من التحديات والصعوبات العالمية، بما في ذلك مكافحة تغير المناخ، ومشكلة مخاطر الديون، وتباطؤ النمو الاقتصادي، والفجوة بين الأغنياء والفقراء".



وأضاف أن أقدار الناس حول العالم مترابطة على نحو وثيق، لهذا من الضروري زيادة تطوير مفهوم التعاون متبادل المنفعة، والعمل معا لحل المشكلات العالمية والمساهمة في تقدم الحضارة الإنسانية بجهود مشتركة.

روسيا اليوم