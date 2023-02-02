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الخميس، 02-02-2023 04:05 م

رئيس وزراء أوكرانيا يحدد المبلغ المطلوب من الغرب عام 2023

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الوكيل الاخباري- صرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال بأن بلاده بحاجة إلى 17 مليار دولار للاستعادة السريعة.

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جاء ذلك وفق ما نقله شميغال بعد لقائه بنائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، حيث نشر شميغال بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام" نتائج هذا اللقاء: "لقد ناقشنا قضايا الاستعادة السريعة لأوكرانيا. نحن في هذا العام بحاجة إلى 17 مليار دولار لهذه الاحتياجات، حيث أن أحد مصادر التمويل الرئيسية هو الأصول الروسية، لهذا يجب إنشاء آلية حقيقية لتوجيهها لتعويض الخسائر التي سببتها الحرب". وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية ترك استيراد البضائع الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي معفاة من الرسوم الجمركية حتى عام 2024.

وقد وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في وقت سابق إلى العاصمة الأوكرانية كييف مع مجموعة من المفوضين الأوروبيين "لبحث تعميق التعاون" على حد تعبيرها، حيث سيعقد اجتماع ممثلي المفوضية الأوروبية برئاسية فون دير لاين والسلطات الأوكرانية عشية القمة الأوروبية الأوكرانية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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