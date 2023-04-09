الأحد 09-04-2023
الوكيل الاخباري

التعليم العالي تعلن عن إنتهاء المرحلة نصف النهائية من مسابقة مقرئ الطلبة الوافدين

عكرمة صبري: الاحتلال يحاول تزييف ما يجري في المسجد الأقصى

الدفاع الروسية: تدمير مستودع وقود كبير في زابوروجيه وتصفية 400 جندي للعدو خلال يوم

مستوطنون يقتحمون خربة الحفيرة وموقع "ترسلة" المخلاة في جنين

تأجيل جلسة النواب الرقابية إلى الأربعاء المقبل

رئيس وزراء إثيوبيا يتعهد بتفكيك قوات أنشأتها بعض الولايات

مهرجان رمضاني لأطفال العقبة

إغلاق 3 منشآت سياحية في العقبة لانتهاكها حرمة شهر رمضان

اليرموك: وقفة تضامنية طلابية نصرة للقدس والأقصى- صور

المواصفات تفتش على 553 منشأة اقتصادية خلال النّصف الأوّل من رمضان

الأحد، 09-04-2023 02:30 م

رئيس وزراء إثيوبيا يتعهد بتفكيك قوات أنشأتها بعض الولايات

64329974423604367874252e


الوكيل الإخباري- تعهد رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد اليوم الأحد بتفكيك القوات التي أنشأتها بعض الولايات، محذرا من أنه سيتم اتخاذ إجراءات إنفاذ القانون ضد أي معارضة "هدامة".

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي في بيان نشر على حسابه في "تويتر"، أن بلاده "واجهت صعوبات فيما يتعلق بالقوات الخاصة في الولايات" مشيرا إلى وجود نقاط تفتيش غير قانونية وعمليات تهريب وقطع طرق.

اضافة اعلان

 

وتأتي المبادرة التي أعلن عنها الخميس الماضي بهدف تفكيك قوات شكلتها بعض الولايات تمهيدا لدمج عناصرها في الجيش الفدرالي أو الشرطة أو في الحياة المدنية.

يتيح الدستور الإثيوبي لكل من الولايات الـ11 التي تتألف منها البلاد والتي تتوزع بحسب اللغة والثقافة، أن تنشئ شرطتها الخاصة.

لكن خلال السنوات الـ15 الأخيرة، أنشأت بعض الولايات قوات خاصة لا يسمح بها الدستور.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6432a18342360463076c3d18

بيسكوف: الغرب خدعنا.. واتفاقية مينسك لم تكن سوى لعبة كشتبان

image (25)

زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب ساحل كاليدونيا الجديدة

64325eba4c59b701dd3f1bb9

الدفاع الروسية: تدمير مستودع وقود كبير في زابوروجيه وتصفية 400 جندي للعدو خلال يوم

6432934342360465355538fd

"نيويورك تايمز": واشنطن تجسست على مسؤولين كوريين جنوبيين

6432839b4c59b701dd3f1bd5 (1)

بيلغورود الروسية تتعرض مجددا لقصف أوكراني

275460-b9451532-30bc-4956-a7d7-e8be08040a95

ليبيا: إعادة تشغيل بئر للغاز بعد توقفه عامين عن الإنتاج

أخبار متعلقة
642d62b04c59b74afd43a61a

بعد أزمة تصريحاته في إثيوبيا.. وزير خارجية اليمن يتجه إلى مصر

641f16b9423604553f741b79

إثيوبيا ترفض محاولات مصر تدويل ملف سد النهضة

64217eff42360446bf5369c7

إثيوبيا توجه رسالة لمصر بشأن الاستخدام المنصف والمعقول" لموارد مياه النيل

642160f1423604488b47d0ff

كشف تفاصيل محاولة اغتيال قائد الشرطة في ماريوبول