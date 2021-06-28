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الإثنين، 28-06-2021 04:35 م

رئيس وزراء السويد يعلن استقالته

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الوكيل الإخباري- أعلن رئيس وزراء السويد، ستيفان لوفين، اليوم الإثنين، استقالته بعد أسبوع على حجب الثقة عنه، فاسحا المجال أمام رئيس البرلمان لمحاولة إيجاد رئيس جديد للحكومة.

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واستبعد المسؤول الاجتماعي-الديمقراطي الذي كان أمامه حتى، اليوم الاثنين، ليكشف عن قراره، خيار إجراء انتخابات مبكرة، حيث قال خلال مؤتمر صحفي إنها "ليست الحل الأفضل للسويد".


وكان لوفين قد أصبح الأسبوع الماضي، أول رئيس حكومة في السويد تحجب عنه الثقة في البرلمان. لكنه قال اليوم، إنه مستعد لتولي المنصب مجددا في إطار استشارات برلمانية. 

 

المصدر: يورونيوز

 




 

 


 

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