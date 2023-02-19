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الأحد، 19-02-2023 10:22 ص

رئيس وزراء المجر يدعو إلى إيقاف الحرب في أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - جدَّد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان دعوته إلى إنهاء القتال فوراً في أوكرانيا وبدء مفاوضات السلام.

وقال الزعيم الشعبوي اليميني، في خطابه السنوي عن حالة الأمة في بودابست: "لا يمكن إنقاذ الأرواح إلا عبر وقف لإطلاق النار".

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وأضاف أوربان: "نواصل المحافظة على العلاقات الاقتصادية مع روسيا، ونوصي شركاءنا في التحالف بهذا".


وتدعم المجر، عضوة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، العقوبات الغربية ضد روسيا على مضض.


وحافظ أوربان على علاقات ودية بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ تولى منصبه في 2010.


وحتى بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل نحو عام، لم تفتر العلاقة بين بودابست وموسكو، واستمر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في مقابلة نظيره الروسي سيرجي لافروف.

 

البيان

 




 

 


 

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