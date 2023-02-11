السبت 11-02-2023
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السبت، 11-02-2023 09:37 ص

رئيس وزراء اليابان يخضع لعملية جراحية

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الوكيل الإخباري - يجري رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عملية جراحية في الجيوب الأنفية في أحد مستشفيات طوكيو اليوم السبت، لعلاج التهاب جيوب أنفية مزمن تسبب في انسداد أنفه منذ العام الماضي.

شوهد كيشيدا وهو يرتدي بدلة ويرافقه حراس ومساعدون، وهو يدخل المستشفى صباح اليوم السبت.

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وقال كيشيدا للصحفيين أمس الجمعة، إنه يعاني من احتقان بالأنف منذ العام الماضي وتم تشخيص حالته على أنه مصاب بالتهاب الجيوب الأنفية المزمن مع الزوائد اللحمية.


وأضاف كيشيدا أنه عولج منذ ذلك الحين بالأدوية لكنه قرر الخضوع لعملية جراحية "من أجل أن يكون بصحة جيدة".


واستشهدت وسائل الإعلام المحلية بانسداد أنفه أثناء حديثه في الاجتماعات والجلسات البرلمانية والمؤتمرات الصحفية، بما في ذلك بعض التكهنات بأن ذلك كان نتيجة لتأثير كوفيد-19، الذي أصيب به الصيف الماضي.


وسيخضع كيشيدا لعملية جراحية تحت التخدير العام وخلال ذلك الوقت سيتولى أمين عام مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو مؤقتًا دورًا قياديًا كما هو منصوص عليه في قانون مجلس الوزراء الياباني.


وقال ماتسونو إنه من المتوقع أن يعود كيشيدا إلى منزله في وقت لاحق من اليوم السبت ويعود إلى العمل يوم الاثنين المقبل، على الرغم من أنه سيحتاج إلى زيارة المستشفى عدة مرات لإجراء فحوصات ما بعد الجراحة والعلاج.

 

البيان

 




 

 


 

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